صحة البحيرة تنظم قافلة طبية مجانية بالتحرير

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية، وتحت إشراف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية عمر بن الخطاب بالتحرير، يومى الإثنين والثلاثاء 14 و 15 أكتوبر الجاري، وتم الكشف خلالها على 865 مواطنًا مجانا، من خلال 8 عيادات طبية، وذلك فى إطار مبادرة بداية .

الكشف بالتخصصات الطبية

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة وفيما يلي عدد حالات الكشف: «عيادتي الباطنة ٢٤٥ - عيادة الأطفال ١٨٦ - الجراحة ٨٨ - النساء ٦٤ - تنظيم الأسرة ١٧ - العظام ١٥٠ - الجلدية ١١٥ ».

هذا بالإضافة إلى خدمات معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، وجهاز سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ولجنة لإجراء التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف تنظيم القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.