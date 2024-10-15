جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يواصل أعمال رفع كفاءة المسطحات والميادين

استعدادًا للعيد القومي

يواصل جهاز التطوير أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، بالتنسيق مع حي ثان وثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي الثالث والسبعين لها.

وأجري جهاز التطوير صيانة وتهذيب أشجار الفيكس بالجزيرة الوسطى بشارع المدارس، بالتنسيق مع حي ثان.

وعلى جانب آخر، تم زراعة بعض الشتلات والزهور من نباتات الهيسكس والدرونتا والألنتيرا، وقص المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري حتى مسجد الدوحة، وتهذيب نخيل البلتشارد بميدان عثمان أحمد عثمان بالشارع التجاري بالتنسيق مع حي ثالث الإسماعيلية، حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة الإسماعيلية.

والجدير بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية تستعد للاحتفال بعيدها القومي الثالث والسبعين غدًا الموافق السادس عشر من أكتوبر، بالعديد من الفعاليات وسيتم وضع إكليل الزهور بحديقة الشهداء بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكاتف جميع مواطني الإسماعيلية في الحفاظ على مدينتهم ومشاركتهم في الاحتفالات ليفخروا بمدينتهم التي كانت ولا زالت رمزًا تاريخيًّا للنضال والصمود والجمال المعهود.