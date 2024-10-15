برنامج "sold out" .. مروان حامد ضيف محمود سعد الجمعة

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة خاصة من برنامجه "سولد أوت" على قناة "CBC"، يستضيف خلالها السيدة أمل، ابنة الدكتور مصطفى محمود من غرفته التي عاش فيها سنوات في مسجده بالمهندسين.

تصحب أمل، الإعلامي محمود سعد، خلال الحلقة التي تعرض يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء، في جولة مع ذكريات الأسرة ومقتنيات الدكتور مصطفى محمود ومرصد النجوم الخاص به وصوره الخاصة في جولة غير مسبوقة في حياة الراحل.

وفي حلقة الجمعة من البرنامج، يجري محمود سعد حوارًا مفتوحًا بين المخرج مروان حامد وجمهور "سولد أوت" في مناقشة حول أفلامه وبداياته في السينما وتأثير والده الكاتب الكبير وحيد حامد على مشواره، في حوار عن الفن والسينما مع واحد من أقوى صناعها.

