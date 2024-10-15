سكرتير عام الإسماعيلية يتابع جاهزية المعدات استعدادًا لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار

تفقد اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فى جولة له، عناصر الطوارئ بالمحافظة، لمراجعة سيارات ومعدات الطوارئ، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي اصطفت في أماكن عملها تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، ومسئولي الطوارئ بالشركات مقدمة خدمات الطوارئ.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمتابعة جاهزية معدات وآلات الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وشركات المرافق العامة، لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.



وأكد اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للطوارئ، أنه تم استخدام تقنيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء، في التدريب العملي لتوجيه الجهات مقدمة خدمات الطوارئ لأماكن انتشارها، بالتنسيق مع مديري الجهات التنفيذية بالمحافظة، وفق الخطة والسيناريوهات المعدة مسبقًا بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية.