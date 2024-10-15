الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خالد الجندي يكشف عن أفعال تدخل الجنة بلا عذاب أو حساب.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية التيسير على الناس ودوره في  رفع الدرجات والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

 وأوضح: "تيسير الآخرة، وما أدراك ما تيسير الآخرة! تخيل، يوم القيامة، عندما يكون الناس في فزع وهلع وخوف، يوم يجعل الولدان شيبًا، وينادى عليك على رؤوس الخلائق والملائكة، فتتردد في لحظة عظيمة يوم يقوم الروح والملائكة صفًا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا، ذلك هو اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مئابًا".

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وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية : "اتخذ إلى ربك مئابًا بالأعمال الصالحة، وبفعل الخيرات، وبمدّ يد العون للناس، وبالتجاوز عن المعسر. أليس هذا هو العظمة؟ عندما يناديك الله يوم القيامة ويقول لك: 'تعال، أنت من الناجين،' ادخلوه الجنة بلا سابقة عذاب ولا نشر حساب".

وأشار إلى أن: "هذا الستر من عز وجل يأتي نتيجة لتجاوزك عن مبلغ تافه، أيًا كان هذا المبلغ، لأنك قد قمت بتفريج كرب واحد معسر، فالدين هم بالنهار وظل بالليل، ولعلنا نكون ممن يفرجون كربات الناس ويأخذون بيدهم".

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