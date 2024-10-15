الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين أساس الاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، موقف مصر من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الإقليم، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. 

وأكد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية استناداً لحل الدولتين يعد ضرورة  لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مطالباً المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "هاميش فالكونر"، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول المستجدات في قطاع غزة ولبنان. 

كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لوقف التصعيد، والتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى لبنان، مشدداً على ضرورة انسحاب الجيش الاسرائيلى من كافة الأراضى اللبنانية واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى اللبنانية، والتزام اسرائيل بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل، وندد باستهداف اسرائيل لليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى. كما شدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني. 

من ناحية أخرى، أكد السيد وزير الخارجية على التطلع  لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشجع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها فى مصر فى ظل الفرص الواعدة المُتاحة فى المجالات المختلفة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية برئاسة وزيرى الخارجية، لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

مواد متعلقة

وزير الخارجية: نشجع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها فى مصر

رسائل وزير الخارجية لنظيرته الألمانية.. هاجم إسرائيل وطالب بوقف إطلاق النار

وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

وزير الخارجية: مصر ترفض تجاوزات إسرائيل ضد قوة اليونيفيل بجنوب لبنان

وزير الخارجية: اتخذنا خطوات لإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل

هدية للمصريين والعالم.. المتحف الكبير جوهرة جديدة في تاج الحضارة المصرية

وزير الخارجية: القارة الأفريقية تأتي فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية

رئيس الوزراء يثني على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية
الجريدة الورقية