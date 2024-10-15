"الدراسات الإقليمية": لقاء السيسي وبن سلمان يدفع جهود التهدئة في المنطقة

قال الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة ولي العهد السعودي لمصر، وبحث آخر التطورات الإقليمية مع الرئيس السيسي، تأتي لدفع الجهود للتمكن من إحداث تهدئة في المنطقة، لأن التصعيد سيضر المنطقة.

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوضاع السياسية توترت بنسبة كبيرة بعد توسع الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، موضحا أن مصر والسعودية تعملان على احتواء الأزمة.

وذكر الدكتور محمد عز العرب، أن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة العربية، مضيفا أن التوترات السياسية بالشرق الأوسط، أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري والسعودي، خاصة ما حدث لقناة السويس من تداعيات.

وذكر أن بلورة الجهود المصرية السعودية، لتعزيز المساعدات الإغاثية والغذائية في لبنان وغزة، مؤكدا على الدور المصري في توصيل المساعدات المختلفة.



كما اشار إلى أن فصل إسرائيل عن الولايات المتحدة الأمريكية أمر مستحيل، ذلك رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل بمبالغ وأسلحة.



وأردف: " التصعيد الإسرائيلي يضر الإقليم.. ولكن مصر بلد منحاز للحقوق الفلسطينية".