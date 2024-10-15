روسيا وقطر تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط

بحث المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع سفير قطر في موسكو الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت ممكن بقطاع غزة وعبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان، اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الجانبين أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اللقاء جاء بناء على طلب من الجانب القطري.

وناقش الجانبان القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية القطرية، بما في ذلك التعاون الوثيق في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.

الملك عبد الله الثاني يؤكد ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب للقوات المسلحة الأردنية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال زيارة الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليوم الثلاثاء، قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.

واستمع العاهل الأردني، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية عن عمليات التطوير والتحديث والخطط المستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانات منتسبي القوات.

وأعرب الملك عبد الله - طبقًا لبيان الديوان الملكي اليوم- عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية، ومعنوياتهم العالية وجاهزيتهم.

حضر اللقاء مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.