وزير الخارجية اللبناني يجدد تأييد بلاده للمبادرة وقف إطلاق النار لـ21 يومًا

جدد وزير الخارجية اللبناني يجدد تأييد بلاده الثابت للمبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا الأوضاع الراهنة في لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ميقاتي يدين العدوان الإسرائيلي على مركز للجيش اللبناني في الجنوب



وفي إطار آخر، أدان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم ، بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مركزًا للجيش اللبناني في جنوب لبنان ، ووصف ميقاتي هذا الهجوم بأنه "إجرام إسرائيلي متمادي" يستهدف سيادة لبنان ويهدد أمنه واستقراره.

في تصريحاته، قال ميقاتي: "نحيل هذا الإجرام الإسرائيلي المتواصل بحق لبنان إلى المجتمع الدولي الساكت على ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات خطيرة." ودعا ميقاتي الأمم المتحدة والدول الكبرى إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، محذرًا من أن استمرار هذا العدوان قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.