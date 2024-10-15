محافظ القاهرة يزور كلية طب القصر العيني لتعزيز سبل التعاون

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على تقديره لجهود كلية طب القصر العينى باعتبارها إحدى الكليات العريقة بالمحافظة التى تمتلك امكانيات متميزة تسخرها فى تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية ، مشيدًا بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لكلية الطب بالقصر العينى استقبله خلالها أ.د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وأ.د. حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى وعدد من أساتذة الكلية لبحث سبل التعاون بين المحافظة والكلية فى مجال الخدمات المجتمعية.

الشراكة مع المجتمع المدنى والجامعات المصرية



وأكد محافظ القاهرة على أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى والجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتقوم باحداث تغيير لصالح البيئة المحيطة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشهد محافظ القاهرة خلال القاء جزءًا من مجلس الكلية والذي وجه الشكر لمحافظ القاهرة على أعمال التطوير ورفع الإشغالات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحيط القصر العينى لخدمة المترددين على المستشفى وتسهيل الخدمة الطبية المقدمة لهم .



وفى نهاية اللقاء قام أ.د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وأ.د حسام صلاح عميد كلية الطب بتسليم الدرع الذى منحته كلية طب قصر العينى لمحافظ القاهرة تقديرًا لجهوده .

وكان قد قام د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة تفقدية لقرية الفواخير، والمجمع الحرفى بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، التى ستعقد فى الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر المقبل حيث سيتم تنظيم زيارة للقرية والمجمع خلال انعقاد المنتدى.

وأشار د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران ومتابعة اعمال الانارة والنظافة وغيرها ، كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير ، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما تم انشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع قرية الفخار ، والمجمع الحرفى على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضرى الجارى فى المنطقة المحيطة بهما.