تفاصيل انهيار عقار في الشيخ زايد: كان صاحبه يبني سقفا

أصيب 6 أشخاص نتيجة انهيار سقف عقار تحت الإنشاء في منطقة الشيخ زايد، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جاء الحادث بشكل مفاجئ أثناء تنفيذ أعمال البناء، مما أدى إلى إصابة عدد من العمال الذين كانوا يعملون في الموقع.

وقد استجابت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ بسرعة فور تلقيها البلاغ، والتي كانت حاسمة في التعامل مع الحادث، حيث قامت بعملية بحث دقيقة لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين. يجري الآن التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب والمسؤوليات وراء هذا الانهيار.

وتبين من خلال الفحص أن العمال كانوا يعملون على بناء سقف للمبنى، لكن بشكل مفاجئ انهار الهيكل فوقهم، ما تسبب في وقوع الإصابات.

تم استخراج المصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أسباب الانهيار وضمان سلامة العمال.