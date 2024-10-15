محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان معسكر الإيواء العاجل

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر الإيواء العاجل والمقام في أرض البوريفاج بحي أول طنطا، ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 138، لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، واللواء ماجد السعودي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد فارس الاشوح المنطقة الشمالية العسكرية، والعقيد أركان حرب حمدي هندي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ولجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المُرافق لها، وممثل وزارة التنمية المحلية والقيادات الأمنية والدينية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وشهد المحافظ وقائد القوات جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والصحة، والأوقاف، والكنيسة، وهيئة الإسعاف، وعدد من الجمعيات الأهلية، في إقامة معسكر إيواء للمتضررين من حدوث أحد الكوارث، حيث يحتوي المعسكر على جميع المستلزمات والأدوات الأساسية والتجهيزات اللازمة.

وتفقد محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر الإيواء، الذي ضم عدد 38 خيمة إعاشة بواقع 200 نزيل، وخدمات شملت: «مسجد، وكنيسة، ومطعم، ومطبخ، ومخبز، وعيادة، ونقاط إطفاء، ودورات مياه، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومكتبة متنقلة، وحدة اجتماعية متنقلة، وملعب».

كما تفقدا المنطقة الخاصة بالأنشطة، التي تضمنت مخيم كشفي للجوالة، وأيضا تم إقامة شاشة عرض لنشر عليها الأفلام الوثائقية الخاصة بالشؤون المعنوية، وتم إقامة ملاعب كرة قدم، وطائره، و تنس طاولة، و بلياردو، وأيضًا الأنشطة المختلفة التي قدمتها التربية والتعليم و الجمعيات الأهلية، كما تضمنت تلك الفعاليات عرض فني لطلاب المدارس وعرض لطلبة الكشافة عن كيفية إقامة خيمة.

كما تفقد الحضور الفصول المعدة بمعسكر الإيواء للطلاب والمزودة بشاشة سمارت وكذلك أماكن لأطفال سن الحضانة كما تضمن المعسكر أماكن للتوعية للأطفال بالعديد من المشكلات التي قد يتعرضون لها، فضلًا عن أماكن الدعم النفسي للأطفال وذويهم، كما يشارك 15 طالب من طلاب المدارس الفندقية لتقديم الطعام بمطعم المخيم .

هذا وقد استمع محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن خطة التعامل مع مجابهة الأزمات وإيواء الحالات العاجلة، والتي تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، كما اطلعا على بيان عملي حول آلية عمل فِرق الإنقاذ والتدخل السريع للتعامل مع الأزمات.

وأكد "محافظ الغربية " أن الهدف من تنفيذ هذا التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل مع أي أزمة في حال حدوثها، فضلًا عن تدريب مسئولي كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية، واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

وأشاد المحافظ وقائد القوات بالمستوى المتميز للمعسكر، مثمنين استعداده بشكل جيد لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين للخروج من الحالة السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة، مقدمين الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر والمشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.