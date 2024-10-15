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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الامير محمد بن سلمان يصل إلى القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية إلى مصر وكان في استقبال سموه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان الديوان الملكي قد أصدر اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "
"بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 1446هـ، الموافق 15 / 10 / 2024م، متوجهاً ( بحفظ الله ورعايته ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري / عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته".

 

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