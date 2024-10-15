بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا يلا شوت بدون تقطيع اليوم hd

بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا يلا شوت بدون تقطيع اليوم hd ، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الموريتاني في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر وجميع أنحاء القارة السمراء.

بث مباشر مباراة مصر وموريتانيا

يقدم موقع "الوفد" إرشادات حول كيفية متابعة مباراة مصر ضد موريتانيا اليوم، والتي تعد حاسمة للمنتخب المصري لتعزيز فرصه في التأهل إلى البطولة المقررة إقامتها في المغرب.

تأتي المباراة بأهمية كبيرة لمصر التي تسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، ما يضمن لها التأهل رسميًا لكأس أمم إفريقيا. وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يقدم "الوفد" حلولاً من خلال خدمة بث مباشر لمباراة مصر وموريتانيا.

طرق متابعة مباراة مصر وموريتانيا

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة، حيث تُبث مجاناً عبر قناة "Sportdigital" الألمانية على التردد التالي:

القمر الصناعي : أسترا 19

: أسترا 19 التردد : 11185 (DVB-S2)

: 11185 (DVB-S2) معدل الترميز : 22000

: 22000 الاستقطاب: عمودي (V)



اضغط هنا لمشاهدة مبارة مصر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت في تصفيات أمم أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مبارة مصر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت في تصفيات أمم أفريقيا

كما ستنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" من خلال قناة beIN Sports HD 3، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

توقيت مباراة مصر وموريتانيا

تقام المباراة اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الشيخ ولد بيديا في موريتانيا. يدخل المنتخب المصري المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل رسميًا، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للوصول إلى النهائيات.

وضع المنتخبات في المجموعة

منتخب مصر : يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات متتالية.

: يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات متتالية. منتخب الرأس الأخضر : لديه 3 نقاط من 3 مباريات.

: لديه 3 نقاط من 3 مباريات. منتخب موريتانيا : يمتلك 3 نقاط، ويحتل المركز الثالث.

: يمتلك 3 نقاط، ويحتل المركز الثالث. منتخب بوتسوانا: يمتلك 3 نقاط أيضًا.

تحديات منتخب موريتانيا

بالنسبة للمنتخب الموريتاني، فإن موقفه في المجموعة معقد بعد خسارته أمام مصر في الجولة السابقة، ما جعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم للحفاظ على آماله في التأهل.