الخميس .. انطلاق المؤتمر الأدبي لليوم الواحد لثقافة أسيوط

تنطلق فعاليات المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بمحافظة أسيوط، الخميس المقبل، والذي يقام تحت عنوان " تحديات الأدب في عصر الرقمنة" دورة الشاعر الراحل مصطفى حامد، يترأس المؤتمر الأديب حمدي البطران، وأمين عام المؤتمر الأديب مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، وذلك بمقر قصر ثقافة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الأديب عبده الزراع، من خلال فرع ثقافة أسيوط .

تبدأ الفاعليات بافتتاح معرض دار المعارف، ومعرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقاعة المعارض بقصر ثقافة أسيوط، وعلى مسرح قصر ثقافة أسيوط تنطلق فعاليات المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بالسلام الوطني، وتقدمه الأديبة القاصة عبير الكيلانى، وعرض فنى للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني، يعقبها كلمات بروتوكولية للمؤتمر، ويكرم المؤتمر، الأديب حمدى البطران، والشاعر ياسر النجدى، والأديب مصطفى البلكى، والشاعر الراحل مصطفى حامد.

بينما تقام فعاليات الجلسة البحثية الرئيسية تحت عنوان " تحديات الأدب في عصر الرقمنة "، ويديرها الأديب الدكتور أحمد مصطفى على، وتتناول عدة أبحاث " تحديات الإبداع الأدبي في عصر الذكاء الاصطناعى " للباحث الدكتور سعيد ابو ضيف استاذ الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط ، و"الإبداع والنشر الإليكتروني " للباحثة الدكتورة حنان ابو القاسم، أستاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط .

وفي رحاب غزال الشعر العربي، الشاعر الراحل مصطفى حامد، تقام جلسة قراءة نقدية لأعمال، ديوان "كل هذا القلق" للباحث الشاعر محمد دسوقي قبيصي عضو نادي الأدب المركزي بأسيوط، ويديرها الشاعر أنور فتحي رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة صدفا و الغنايم .

وفي تمام الساعة الرابعة عصراً، يطوف المؤتمر في رحاب الأدباء بأمسية شعرية يديرها الشاعر محمد ابو شناب رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة منفلوط، بقاعة الأديب الراحل سعد عبد الرحمن بقصر ثقافة أسيوط، إلى جانب ندوة نقاشية لأدباء أسيوط، يديرها الإعلامي الدكتور شوقى السباعى.

كما ستقام جلسة قصصية، لنخبة من قصاصي ومبدعي القصة والرواية بأسيوط يديرها الأديب الدكتور ناجح جاد رئيس نادي أدب ثقافة ديروط، يليها جلسة الشهادة الإبداعية عن الشاعر محمد سعد توفيق ويقدمها الشاعر روماني يسري رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة أبوتيج، إلى جانب عرض فنى لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيي.

وتختتم فعاليات المؤتمر بالتوصيات، ويقدمها الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادى أدب القوصية ، وأمين عام المؤتمر.