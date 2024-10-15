حقيقة إلغاء الدعم عن أصحاب التكييفات.. التموين تكشف مفاجأة

ترددت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الدعم عن أصحاب التكييفات، حيث نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأنباء حملة وتفصيلا.

وأوضحت أنَّه ما يُجرى هو إيقاف مؤقت للبطاقات التموينية لسارقي الكهرباء.

إيقاف الدعم مؤقتا عن سارقي الكهرباء

وأكدت «التموين»، أنَّ قرار الإيقاف لن يُطبق إلا على من يثبت عليه سرقة الكهرباء بحكم قضائي، مع فتح باب التظلمات أمام المواطنين لتوضيح موقفهم وإثبات عدم سرقتهم للكهرباء، ليجرى إعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى.

وفي تصريحات سابقة للدكتور شريف فاروق وزير التموين، أكد أنه لا صحة لتعديل معايير العدالة الاجتماعية المُعلنة.

حصة الفرد من التموين

يشمل نصيب الفرد في التموين، التالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على البطاقة.

- إضافة إلى صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يوميًا للفرد بسعر 20 قرشًا للرغيف.