إنطلاق فعاليات التدريب المشترك  "ميدوزا -13" بدولة اليونان

إنطلقت فعاليات التدريب المشترك " ميدوزا -13" بدولة اليونان والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكلاً من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب.

الأنشطة القتالية

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات ، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقى فى مختلف التخصصات.

كما ستنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك "ميدوزا -13" التدريبان المشتركان " مينا -3 " و" هرقل -3 " لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة .

يأتى التدريب فى إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة .