الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

إنطلاق فعاليات التدريب المشترك  "ميدوزا -13" بدولة اليونان

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

إنطلقت فعاليات التدريب المشترك " ميدوزا -13" بدولة اليونان والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكلاً من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب.  

 الأنشطة القتالية 

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات ، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات  غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقى  فى مختلف التخصصات.  

txt

مستشفى القوات المسلحة بالهايكستب تستضيف خبير عالمى فى جراحة المسالك

كما ستنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك  "ميدوزا -13"   التدريبان المشتركان " مينا -3 " و" هرقل -3 " لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية  بين القوات المشاركة .

يأتى التدريب فى إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة .

txt

القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

مواد متعلقة

مستشفى القوات المسلحة بالهايكستب تستضيف خبير عالمى فى جراحة المسالك

غوتيريش يؤكد أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز استقرار البلاد

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وفداً من القوات المسلحة النيجيرية
الجريدة الورقية