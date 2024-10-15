الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير والري يشارك فى جلسة "رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية البحث العلمى والشراكة والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمى فى مجال المياه ، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه ، شريطة ان تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض .

وأشار الدكتور سويلم لضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه فى مصر لتحديد متطلبات البحث العلمى فى مجال المياه بشكل واقعى قابل للتطبيق خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب ادراجها فى خطط البحث العلمى مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، ورصد نوعية المياه ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية .

مواد متعلقة

وزير الري: تعظيم العائد من وحدة المياه عبر انتاج غذاء اكثر وري اقل

محمد بن سلمان يتوجّه إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

نقيب المحامين ينعى طلاب جامعة الجلالة

وزير الري: أهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية

توقيع مذكرة تعاون بين الري ونيجيريا الاتحادية في إدارة الموارد المائية

وزير الري يستعرض أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0

وزير الري يشارك فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمجلس الاستشارى المصرى الهولندى

منها استهداف قلب إسرائيل.. أبرز الأحداث العالمية مساء الاثنين
الجريدة الورقية