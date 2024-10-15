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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

المشدد 15عاما لمندوب مبيعات بتهمة التعدي علي طفل بشبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية،مندوب مبيعات ، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ، بتهمة التعدي على طفل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 15عاما لمندوب مبيعات بتهمة التعدي علي طفل بشبرا الخيمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "محمد.ا.م"  - 22 سنة - مندوب مبيعات - مقيم ش إبراهيم رسلان بيجام - قسم اول شبرا الخيمة القليوبية - في القضية رقم 7519 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 726 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المجني عليه طفلا لم يجاوز الثامنة عشر من عمرة، وهتك عرض المجني عليه  "عمر.ا.ا" بالقوة.

وأكدت تحريات الرائد محمود محمد محمود صبري _ معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة - لصحة الواقعة من قيام المتهم بإتيان الطفل المجني عليه لواطا بالقوة، مستغلا حداثة سنة وضعف قواه الجسمانية وعزا قصده من ذلك هتك عرضه بالقوة.

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