محافظ المنيا: مبادرة “بداية ” تعتمد على التنمية البشرية

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عدداً من مدارس المنيا الجديدة، لمتابعة سير العملية التعليمية والإطمئنان على الكثافات داخل الفصول، شملت الجولة زيارة مدرسة المنيا الرسمية للغات.

و تجول المحافظ داخل الفصول، وقاعة المكتبة، والصحافة المدرسية، كما استعرض الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية والفنون التشكيلية لطلاب المدرسة، والملاعب داخل أفنية المدارس لأهمية ممارسة الرياضة بدنيًا وصحيًا، في بناء الأجيال القادمة، وحرص خلال جولته الميدانية بمدارس المنيا الجديدة، على الإستماع إلى المعلمين والطلاب وفتح حوارات معهم.

كما تفقد المحافظ مدرسة التعليم الأساسي بالمجاورة الأولى في المنيا الجديدة، وأشاد بالمستوى التعليمي والتربوي في المدارس التي زارها، مشددًا، على ضرورة الإهتمام بالأخلاق والسلوك القويم للطلاب لبناء جيل، يقدر الإنضباط والإلتزام، وزيادة وعى التلاميذ فى المرحلة الأساسية بقيم الإنتماء وحب الوطن.

مبادرة «بداية» تعتمد علي التنمية البشرية

وأكد اللواء كدواني، أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تعتمد بشكل رئيسي على التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يبدأ من المدرسة، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مهارات الأجيال القادمة، وإعدادهم للمستقبل من خلال دعم العملية التعليمية، وتطوير قدرات الطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكدًا على أهمية دور المدرسة في بناء شخصية متكاملة، تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، وبهاء حسن مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، المهندس محى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، المهندس بهاء رمسيس نائب رئيس جهاز المنيا الجديدة.