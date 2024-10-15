بمشاركة 40 دولة.. وزير الشباب ومحافظ الأقصر يفتتحان منتدي الشباب العربي الأوروبي

فى نسخته الثامنة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الشباب العربي الأوروبي، في نسخته الثامنة، والذي يقام تحت شعار "الشباب والحوار بين الثقافات في عصر الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا، وذلك خلال الفترة من 14-19 أكتوبر 2024، بالمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر.



يناقش المنتدي، دور الشباب والحوار بين الثقافات المختلفة العربية والأوربية في ظل التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، ومعالجة القضايا الملحة مثل الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان وتغير المناخ والتدهور البيئي وتأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب.



كما يهدف المنتدي إلي تعزيز الحوار والتعاون بين الشباب والمنظمات من الدول العربية والأوروبية، والتوصل إلى أفكار مشتركة من خلال تبادل التوقعات بشأن الحوار والتعاون بين الثقافات وتبادل الآراء حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب العربي والأوروبي، واستكشاف آثار الذكاء الاصطناعي على الشباب في السياقات العربية والأوروبية.



ويساهم المنتدي فى تحديد دور التاريخ والحضارات القديمة في تشكيل فهم اليوم للتنوع الثقافي والتعايش السلمي، وتطوير الفهم المشترك للفوائد والمخاطر المحتملة التي يمثلها الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاهم المتبادل حول أولويات وأساليب عمل قطاعات السياسة الشبابية في جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا، ودعم الشباب في المشاركة في أنشطة الحوار المستقبلية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



بمشاركة وفود من 40 دولة

يشارك في المنتدي وفود من 40 دولة عربية وأوربية، وهم (البانيا، غينيا، جورجيا، هولندا، اسبانيا، السويد، إنجلترا، سويسرا، تركيا، صربيا، البرتغال، اليونان، امريكا، الأردن، السعودية، الامارات، الجزائر، العراق، تونس، الصومال، ليبيا، اليمن، المغرب، فلسطين، سوريا، الكويت، أرمينيا، اذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، جمهورية تشيك، فرنسا، المانيا، المجر، ايطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا) بالإضافة إلي الدولة المستضيفة مصر.