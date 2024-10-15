بيان اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بشأن المسرح العائم بالمنيل

في ظل ما تم تداوله مؤخرًا من أنباء حول نية هدم المسرح العائم بالمنيل، تود اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أن تؤكد موقفها الرافض لأي محاولات تمس هذا المعلم الثقافي والفني العريق.

لقد شهد المسرح العائم منذ إنشائه في الستينيات أعمالًا مسرحية متميزة، ووقف على خشبته عدد كبير من نجوم المسرح المصري، ما جعله جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية والفنية لمصر.

ويعتبر المسرح العائم منارة للفن والإبداع على ضفاف نهر النيل، وموقعه المميز في قلب القاهرة ساهم في إضفاء طابع ساحر على العروض المسرحية، التي قُدمت عليه.

وتدعو اللجنة كل الجهات المسئولة لمراعاة القيمة الثقافية والتاريخية، التي يمثلها المسرح العائم،كما تطالب الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الفني، الذي يعبر عن جزء مهم من تراثنا الفني وقوة مصر الناعمة.

وتشدد اللجنة على رفضها التام لأي إجراء يهدف إلى هدم المسرح العائم، أو الإضرار به، وتدعو الحكومة إلى تبني حلول تحافظ على هذا الإرث الفني العظيم.