أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 75.19 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2024، بقيمة 3%، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى عامي 2024 و2025.

وهبط الخامان القياسيان 3% خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما تراجعا يوم أمس 2%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار إلى 75.19 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار إلى 71.60 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وخفضت منظمة أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وكذلك للعام المقبل.

كما أثر انخفاض شحنات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الأسعار إذ أظهرت البيانات تراجع الواردات بنحو 3% عن العام الماضي، وتقف الصين وراء الجزء الأكبر من خفض التوقعات لعام 2024، إذ قلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب الصيني إلى 580 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل يوميا.