محمد بن سلمان يتوجّه إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتوجه إلى مصر، توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن ولي العهد السعودي سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الديوان الملكي في بيانه إلى أنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ اليوم الثلاثاء، متوجهاً ( بحفظ الله ورعايته ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري/ عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".