صورة نادرة لفيلم "عريس من جهة أمنية".. لن تصدق ملامح عادل إمام

20 عامًا مرت على واحد من أهم الأفلام الكوميدية الاجتماعية “عريس من جهة أمنية” للزعيم عادل إمام ، والذي مازال حتى الآن علامة كوميدية مصرية وعربية مهمة .

حكاية عريس من جهة أمنية وصورة نادرة من العرض الخاص

يحكي “عريس من جهة أمنية” عن رجل أعمال لديه ابنة "حلا شيحا" واحدة يحبها حبًا جمًا ويعترض أي عريس يتقدم للزواج منها، إلى أن أتي شريف منير بدور ضابط ذات سلطة كبيرة لديه علاقات واسعة، لتعترف حلا بحبها له والإصرار على الزواج منه رغم رفض والدها لتعلقه الشديد بها، وتأخذ الأاحداث منحنى كوميدي حتى وصول الحفيدة الأولى لتختلف نظرة عادل إمام إلى زواج ابنته .

الفيلم للكاتب يوسف معاطي وإخراج علي إدريس، وتم عرضه للمرة الأولى في يوليو 2004، وشاركه البطولة "لبلبة، شريف منير، حلا شيحا ، عبد الله مشرف مع ضيوف الشرف أشرف عبد الباقي، أحمد زاهر، ريكو .

حرص على حضور العرض الخاص عادل إمام ولبلبة وحلا شيحا وشريف منير، والمنتج عصام إمام، حقق أربعة ملايين جنيه في أسبوع عرضه الأول وهو رقم قياسي آنذاك .

عريس من جهة أمنية.. كوميديا لم تعرف الزمن

ولازالت اللقطات والجمل الكوميدية للفهم مستمرة إلى وقتنا هذا، حيث يستعين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمواقف من داخل الفيلم كتعليق كوميدي على الأحداث الجارية ومنها مشهد المأذون وجملة “محمود مين” بجانب جملة “الجوازة باظت”، ومشهد طلبات عادل إمام لاتمام الزيجة التي لم تكن بالشكل المعقول لعدم رغبته في إتمام الزيجة ليختتم في نهايتها “الجوازة باظت ياانشراح”.