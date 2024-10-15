قصور الثقافة تمد فترة استقبال المشاركات في مسابقة "مصر ترسم"

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن مبادرة "مصر تبدع"، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة "مصر ترسم" للأطفال والشباب حتى 5 نوفمبر المقبل، للمرة الثانية بعد أن انتهت فترة استقبال الأعمال أول أكتوبر الحالي، نظرا للإقبال المتزايد على المشاركة في المسابقة بجميع المحافظات.

وعقدت اللجنة التنفيذية للمسابقة اجتماعا برئاسة د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، رأت خلالها مدة فترة المشاركات للمسابقة التي تستهدف اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتعددة، وتضم ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عامًا، الثانية من 13 إلى 18 عامًا، الثالثة من 19 إلى 27 عامًا، ويُخصص مسار موازٍ لهذه المراحل لمشاركة الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة.

محاور مسابقة "مصر ترسم"

وتشمل محاور مسابقة "مصر ترسم" موضوعات متنوعة، هي: "التعبير عن مفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية وأثر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية عليها، التعبير عن المشروعات القومية، التعبير عن فكرة قصة أو رواية أو كتاب وما يحويه من الأفكار الإيجابية، والسير الذاتية للشخصيات البارزة"، وذلك باستخدام الأعمال المسطحة "رسم وتصوير، تصوير فوتوغرافي"، الأعمال المجسمة "نحت، خزف"، أعمال مركبة باستخدام أي نوع من الخامات".

ويلتزم المتسابق بالشروط الآتية: ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 35 سم × 50 سم ولا تقل عن 17 سم ×25 سم، ألا تزيد مساحة العمل المجسم عن 50سم (طول) × 50سم (عرض) × 50سم (ارتفاع)، (الأعمال المسطحة)، فيتم قبول فقط اللوحة الورقية من اللوحات، دون عمل أي إخراج للوحات، ولا يقبل أي عمل فني به إخراج أو إطار خارجي، مع التزام بالشروط المحددة لمساحة الأعمال. ويُسمح بتقديم عملين كحد أقصى، وتُعد قرارات لجنة التحكيم والقوميسير العام نهائية وغير قابلة للطعن.

ويتقدم المتسابق بعمله الفني، إلى أقرب قصر ثقافة تابع لمدينته أو قريته أو أي قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة، ويشير في الاستمارة إلى ذلك، كما يمكن إرسالها بالبريد السريع على عنوان: قصر ثقافة الجيزة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني للمسابقة [email protected]

وترفق استمارة الاشتراك بالمسابقة بعد ملئها مع الأعمال المقدمة، ومعها صورة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية و 2 صورة شخصية، بجانب بطاقة تعارف للمتسابق فيما لا يزيد عن نصف صفحة، واسطوانة مدمجة تحمل صور للعمل الفني. ومتاح أيضا الاستمارات الإلكترونية عبر صفحة هيئة قصور الثقافة.

أما عن الجوائز المالية للمسابقة، فيُمنح المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

كما تمنح مسابقة "مصر ترسم" للفائزين من المركز الأول وحتى العشرين، اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتمنح الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين، حقيبة بها ألوان وأدوات خاصة بالفنون التشكيلية، لتكون نواة لهم لتقديم أعمال جديدة، بالإضافة إلى مجموعة كتب من إصدارات الهيئة.