طلاب من أجل مصر تحتفي بذكري انتصارات أكتوبر بجنوب الوادي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، مراسم تحية العلم وترديد النشيد الوطني تلبية لنداء الوطن ولتنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة.

حضر الفعالية، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من اجل مصر والدكتور محمد همام مساعد رائد عام الأسرة والدكتورة بدرية حسن منسق فتيات الأسرة ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة وحشد طلابي كبير حيث.

نقل الدكتور محمد سعيد تحيات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة للحضور الطلابي وتهنئته وترحيبه للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد وايضاً بمناسبة احتفالات اكتوبر المجيدة.

كما حث نائب رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة الاجتهاد في العملية التعليمية والالتزام بالقواعد والمعايير التي تحكم العملية التعليمية والبعد عن الشائعات وضرورة المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية وتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل.

تصنيف تايمز:

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز الدولي (وثيقة 2025) في الفئة من 1201-1500.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الحالية لعام 2025 شهدت تقييم 2,857 جامعة من 115 دولة حول العالم مقارنة بالعام الماضي حيث شاركت 2,671 جامعة على المستوى الدولي محتفظة بتصنيفها بنفس العام الماضي بالرغم من زيادة عدد الجامعات المشاركة.

واوضح رئيس الجامعة، أنه طبقا لمعايير التصنيف ويعتمد التصنيف في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات طبقا لموقع التصنيف.

واشار الدكتور احمد عكاوي ان ما يوليه الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي من اهتمام ودعم من خلال تسهيلات ودعم بنك المعرفة المصري وما يساهم به من ارتقاء في تصنيف الجامعات المصرية من دعم للباحثين، وأساتذة الجامعات المصرية وتوفير مصادر للبحوث والمعرفة أدى الى طفرة في تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي.