الشئون المعنوية تبهر العالم برسائل الجمهورية الجديدة والوفاء لقادة وجنود حرب أكتوبر

اشادة كبيرة لإحتفالية الندوة التثقيفية الـ٤٠ للقوات المسلحة

أبهرت الشئون المعنوية للقوات المسلحة العالم في تنظيم والإشراف على الندوة التثقيفية الـ٤٠ للاحتفال بالذكرى الحادية والخمسون لحرب أكتوبر المجيدة .

اشاد الحضور ومراسلو الصحف الأجنبية بدور إدارة الشئون المعنوية في نقل رسائل الجمهورية الجديدة للعالم ، في تعظيم قيم الوفاء التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة تجاه أبطال أكتوبر سواء الشهداء، أو المصابين ، أو من هم على قيد الحياة ، وكذلك نشر الوعي بالأخطار التى تتعرض لها مصر، والوعي بدور الدولة في تنفيذ المشروعات القومية من اجل المستقبل من خلال عرض فيلم «نحو مستقبل مشرق» والذي تناول نجاح مصر في القضاء على الإرهاب، والانطلاقة التنموية نحو «الجمهورية الجديدة".

كما شهدت فعاليات الحفل بتشريف رئيس الجمهورية فقرة خاصة بعنوان "حكاية شعب "والتى تناولت بطولات الجيش للمصري من بعد هزيمة ٦٧ الى حرب الاستنزاف حتى حرب اكتوبر في قالب درامي للفنانة ساهر الصايغ وعدد من الأطفال اثناء زيارتهم للمتحف الحربي ، وشهدت بداية الحفل أيضاً إذاعة بشرى النصر في فجر اكتوبر من خلال بث فقرة لإذاعة القران الكريم تم بثها فجر يوم النصر والتي بشرت الجيش المصري بالنشر من خلال الايات القرآنية ،كما عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحةعدة أفلام وفقرات فنية من إعداد إدارة الشئون المعنوية، من بينها أفلام «مفتاح النصر»، والذي تناول فترة حرب الاستنزاف، وفيلم «دوي الصمت» والذي يتناول أبرز بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية الحفل بتكريم قادة وجنود من ابطال اكتوبر .

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