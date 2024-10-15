وزير التربية والتعليم في جولة تفقدية بمدارس المنوفية (صور)

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسي.

ورافق وزير التربية والتعليم خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس بمحافظة المنوفية ٢٦٨٨ مدرسة، كما يبلغ إجمالى عدد الطلاب ١٠٧٧٤٦٦ طالبًا وطالبة.

جولات وزير التربية والتعليم

واستهل وزير التربية والتعليم والمحافظ جولتهما التفقدية بزيارة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، حيث استمعا من مدير المدرسة لآليات خفض الكثافات بالفصول، وكذا آليات سير العملية التعليمية فى المدرسة.

وحضر وزير التربية والتعليم والمحافظ طابور الصباح فى المدرسة، كما تفقدا قاعات رياض الأطفال وعددًا من فصول المرحلة الابتدائية.

وحرص وزير التربية والتعليم على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وكذا متابعة مستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والمحافظ إلى مدرسة “الشهيد علاء محمد الدسوقى الثانوية المطورة بنات للغات” التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتى تضم عدد ٩٥٠ طالبة.

وتفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ عددا من فصول المدرسة، وأجريا حوارًا مع الطالبات حول تطلعاتهم فى المستقبل، حيث وجه وزير التربية والتعليم الطالبات بالبحث عن أهم الوظائف فى المستقبل والذي سيشهد استحداث وظائف جديدة متعلقة بدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وخلال متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات، أشاد الوزير بمعلمى مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية لأدائهما المتميز مع الطالبات والمتابعة الجيدة لهن.

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتى تضم ١٠٩٧ طالب وطالبة، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة، ومتابعة كراسات الحصة والواجب، فضلا عن حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب في القراءة.