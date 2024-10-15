الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بيلوسي:  نتيناهو لا يؤمن أبدا بالسلام في الشرق الاوسط

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

ذكرت نانسي بيلوسي،  رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤمن أبدا بالسلام في الشرق الأوسط، وبسببه لم يتحقق حل الدولتين.

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وبحسب روسيا اليوم، قالت لمركز أبحاث السياسة الخارجية "تشاتام هاوس" في لندن: "ليس مع نتنياهو، لا، لا أعتقد أنه كان يؤمن على الإطلاق بالسلام أو بحل الدولتين"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل دائما، فهي حليفتنا، ونحن نتقاسم القيم ضمن مصلحتنا الاستراتيجية الوطنية".

وشددت بيلوسي على "أننا مستمرون في دعم إسرائيل، ولكن ليس مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص"، مشيرة إلى أنه "من الواضح أن الإسرائيليين لا يتخذون الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في صراعاتهم المستمرة في المنطقة".

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