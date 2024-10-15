حرق مزارع بمياه نار في الشرقية "تفاصيل"

أصيب مزارع بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه واليد اليسري، إثر تعدى آخرين عليه بمياه نار بنطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول " السيد ع ح" 38 عاما فلاح مقيم مصابا بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه واليد اليسري، وتم تقديم الإسعافات الأولية له وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين حدوث إصابة المزارع إثر تعدى من أخرين، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد أقدم ميكانيكي على قتل حماه بعزبة أبو عدس، التابعة لقرية دبركي بمركز منوف في محافظة المنوفية، وذلك بعد أن خنقه وقفز به في مسقاة مياه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ميكانيكي يقتل والد زوجته بالمنوفية |لهذا السبب

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد ورود بلاغ مقتل شخص داخل مسقاة عزبة أبو عدس بقرية دبركي التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث لبدء التحقيق والإجراءات القانونية.

وبالانتقال والفحص تبين إقدام ميكانيكي على قتل حماه، بعد أن خنقه من الخلف وقفز به في مسقاة عزبة أبو عدس التابعة لقرية دبركي، بسبب الخلافات العائلية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

ونجحت قوة أمنية من مركز شرطة منوف في إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، للخلافات العائلية وحررت وحدة المباحث المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ماذا حدث بمصر القديمة

كما تقدم أهالي منطقة مصر القديمة بالقاهرة، ببلاغ للأجهزة الأمنية، يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بالمنطقة، على الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين أن هناك جثة في حالة تعفن رمي.

البداية كانت بتلقي أجهزة الامن بالقاهرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يقيم بمفرده.