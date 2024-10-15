تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا للسوبر

قاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة لحراس المرمى خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

واستعان فيسنتي ببعض الأدوات التدريبية الحديثة التي تهدف لزيادة سرعة رد فعل الحراس وتطوير الأداء، بجانب التدريبات الفنية الطبيعية في مران اليوم.

وشارك في تدريبات الحراس الثلاثي محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، في ظل تواجد محمد عواد مع منتخب مصر استعداداً لمواجهة موريتانيا.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.