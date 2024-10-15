مبادرة "بناء الإنسان" تواصل نشاطها بقري قنا

استمرت أعمال المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، اليوم الثلاثاء، بقري محافظة قنا، وشاركت نحو 12 مديرية وهيئة بتقديم خدمات مجانية، وندوات توعوية لأهالي قرية الجبلاو، شرق قنا.

وتابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا .

خدمات متنوعة:

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3498 مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 110 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 202 سيدة.

ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 50 أسرة. كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 27 مواطن،.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1200 مواطن.

وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 4000 مواطن. كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 65 طالب وطالبه.

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 30 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 106 مواطن، . فيما نظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 50 طالب، و قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 60 مواطن.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 220 مواطن كما نظمت المجلس القومى للسكان عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 100 مواطن، و نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 754 مواطن

ندوات تثقيفية:



ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 100 مواطن ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 250شاب وفتاه، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لعدد 27 مزارع

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 1070 مواطن