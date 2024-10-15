ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالمراغة

أصيب عامل يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج باشتباه نزيف بالمخ في مشاجرة أبناء العمومة بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط طرفي المشاجرة وعصا شوم بحوزة الطرف الثاني ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ا . ت . م" 23 سنة عامل وشقيقه "محمد . ا . ت . م" 26 سنة عامل مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "وليد . ع . م . م" 24 سنة عامل وشقيقه "علي . ع . م . م" 35 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول بسبب خلافات المصاهرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق نتج عنها إصابة مزارع في العقد السابع من العمر بطلق ناري بالفخذ ونجل شقيقه بطلق ناري بالبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم بحوزة الأول من الطرف الثاني ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ص . ع . ع" 73 مزارع مصاباً بطلق ناري بالفخذ ونجل شقيقه "محمد . و . ص" 28 عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج و"محمد . ف . ح . ع" 24 عامل .

وطرف ثان "زياد . م . ح . ح" 20 سنة طالب ونجل عمومته "جمال . ع . م . ع" 60 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات علي أولوية المرور بالطريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .