نائب محافظ الوادي الجديد تتابع إجراءات مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع وفد شركة باراديس للاستشارات والحلول المتكاملة؛ لمتابعة الإجراءات التتفيذية لمشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والشركة؛ لتسهيل الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال الصندوق وحوكمة منظومة عمله.

جاء ذلك بحضور المهندس سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية المعنية، حيث تم استعراض مراحل العمل على مشروع استصلاح الأراضي، وصرّحت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من عدد من المراحل وجاري استكمال المراحل المتبقية، كما ناقشت المقترحات الخاصة بالمبنى المقرر لضم إدارات (صندوق استصلاح الأراضي – نظم المعلومات والتحول الرقمي – مركز معلومات شبكات المرافق)، مُوجهةً بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لحصر العاملين بكل إدارة وفق الهيكل الإداري الخاص بها، وقيام الشركة بتنفيذ تصور فني كامل لأعمال الشبكات التي تتطلبها هذه الإدارات.

نائب المحافظ تتابع فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوادي الجديد

خلال ذلك قدمت مديرية الصحة خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لعدد 565 مواطن على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المرور على 3 محطات لمياه شرب وسحب 7 عينات من الشبكات والطرود للتأكد من سلامة وجودة المياه، وعدم وجود أي ملوثات بها، كما تم المرور على 25 منشأة غذائية وإعدام 10 كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وفي ذات السياق قامت المكتبة المتنقلة بزيارة قرية "الشركة 55" بالخارجة، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة بمدرسة عزب الشركة الابتدائية شملت: (القراءة الحرة- سرد القصة - مسابقة ثقافية) بالإضافة لبعض الأنشطة الترفيهية.

ونفذت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد أولى اللقاءات التوعوية التثقيفية الخاصة بالمعلم الموهوب للكشف عن إبداعات ومواهب المعلمين ودعمها، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للطلاب الموهوبين حول التفكير الإبداعي بعنوان "الابتكار والإبداع طريقك للنجاح"، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المحافظة للتعريف بالمبادرة الرئاشية (بداية) وأهدافها، وتنفيذ ورش عمل تدريبية للعاملين لمواجهة المشكلات المهنية للمجتمع التعليمي

ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية وإرشادية بمركز الخارجة، للكشف على الماشية وتقديم العلاج بالمجان؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم عدد من بطاقات "تكافل وكرامة" للمواطنين بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

وعقد مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد ندوة بمدرسة الأمل للصم والبكم بالتعاون مع قسم الاتصال السياسي بالإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم، وترجمتها بلغة الإشارة، حول (أهمية السياحة ودورها في الاقتصاد المصري)، بالإضافة للتعريف بأهم المعالم السياحية بالمحافظة.