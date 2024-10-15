زيارة تاريخية لأبو الغيط إلى تركيا لتعزيز التعاون العربي في ظل تحديات إقليمية

في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه عام ٢٠١٦، توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنقرة، ليُعطي زخماً جديداً للعلاقات العربية التركية.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، وتحديداً في ضوء الأوضاع المتأزمة في فلسطين والمنطقة العربية بشكل عام.

ووفقاً لتصريح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيانه ستشمل مباحثات أبو الغيط مع المسؤولين الأتراك بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعة العربية وتركيا، مع التركيز على دور أنقرة البارز على الساحة الدولية. كما سيتناول الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، مع إيلاء اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية، في ظل التوافق الكبير بين الطرفين بشأنها. وسيتطرق اللقاء أيضاً إلى سبل تعزيز العلاقات في العديد من المجالات، مستفيدين من العلاقات المتميزة القائمة حالياً.

ومن المقرر أن يشارك أبو الغيط في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمنتدى التعاون الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول يوم 17 أكتوبر، مما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتُعتبر هذه الزيارة بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق والشراكة بين العالم العربي وتركيا في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التضامن العربي في القضايا الإقليمية الحساسة.