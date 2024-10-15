استمرار حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحافظة الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة، مشدداً بعدم التهاون مع المتعديين على حرم الطريق وإزالة المخالفات فوراً حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وشنت عدد من الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة والإستندات الحديدية والكراسي والترابيزات، وتطبيق القانون على المتعديين لتحقيق الإنضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده إستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق "طاروط - منيا القمح" وصولاً لقرية "ميت بشار" بنطاق مركزي "الزقازيق ومنيا القمح" بطول 3 كم مزدوج ومتوسط عرض 9 متر وبتكلفة 15 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2024 - 2025 وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالطريق ودفع عجلة العمل به لسرعه الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتخفيف حده الزحام داخل مدينة منيا القمح.

وذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، ومحمد نعمة كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل.

قدم المهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس علي مسافة 500 متر بكل اتجاه وعمل طبان علي جانب الطريق، وجاري الإنتهاء من أعمال الطبقة السطحية بسمك 6 سم وعلى مسافة 700 متر وجاري تكثيف الأعمال لسرعة إنهاء الأعمال بالطريق طبقاً للجدول الزمني المحدد وفتحة أمام حركة السيارت وعبور المارة.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وإلزام الشركة المنفذة بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليساهم الطريق في فك الإختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.