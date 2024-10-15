مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قصف مبنى سكني في شمال لبنان يثير مخاوف حقيقية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن قصف مبنى سكني من 4 طوابق في شمال لبنان يثير مخاوف حقيقية بشأن احترام قوانين الحرب.

وذكرت المفوضية أنها تلقت تقارير تفيد بأن 12 امرأة وطفلين كانوا من بين 22 قتيلا سقطوا في بلدة أيطو بشمال لبنان.

زيادة الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بعد الهجوم على لبنان

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، قال إن مشاهد الجرائم والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ممنهجة من أجل العمل على دفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، وتحويل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قوات الاحتلال الإسرائلي تتبع استراتيجية الجحيم، موضحًا أنها تعني استهداف كل شيء في قطاع غزة إلى أن يطلب أهالي القطاع النزوح إلى أماكن آمنة، ومن ثم استهدافهم وحرق مخيماتهم.

وتابع أن الاحتلال كان يهدف إلى فتح جبهة لبنان وتصعيد الحرب بالجنوب اللبناني، من أجل لفت أنظار الإعلام والعالم والمجتمع الدولي حول لبنان، وتحويل أنظارهم حول الجرائم التي تحدث في قطاع غزة والإبادة الجامعية، وانتهاك كل القوانين.

ارتفاع الانتقادات الدولية الموجهة لقوات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى ارتفاع الانتقادات الدولية الموجهة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما بعد تحرك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والاعتراف بالقضية الفلسطينية، تسبب في تصعيد الحرب في لبنان لتحويل الأنظار حول ما يحدث في قطاع غزة.