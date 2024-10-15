أبو خاطر: التطبيقات تشكل خطراً أمنياً وF5 تقدم حلولاً شاملة للتأمين ضد الهجمات الإلكترونية

أكد محمد أبو خاطر، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدىF5، أن التطبيقات غير المنظمة تمثل اليوم تحدياً كبيراً للمؤسسات والشركات، مشيراً إلى أن 88% من هذه الكيانات لديها تطبيقات غير مؤمنة بشكل كافٍ.

وأشار خلال المشاركة في معرض جيتكس 2024، إلى أن طريقة الربط بين التطبيقات، المعروفة باسم ABI، تعد بوابة رئيسية للهجمات الإلكترونية. وضرب مثلاً بتطبيقات مثل أمازون التي تستخدم العديد من التطبيقات المختلفة.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات هو كيفية توسيع نطاق أعمالها بنفس سرعة توسع تطبيقاتها، مشيراً إلى أن شركة F5 تمتلك حلولاً لحماية هذه التطبيقات من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأتمتة.

وأضاف أبو خاطر أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على ABI، ويعتبر عرضة لهجمات كبيرة ومتزايدة. ومع ذلك، فإن F5 توفر حماية شاملة للشركات من هذه التهديدات.

وفي خطوة لتعزيز وجودها في المنطقة، افتتحت F5 أول مركز بيانات لها في الشرق الأوسط في الإمارات، مع خطط لتأسيس مركز آخر في السعودية.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم الدعم وتعاونها مع شركات مثل إنتل وإنفيديا. وأكد أن حلول F5 تلبي احتياجات الشركات بجميع أحجامها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة.

قال أبو خاطر إن أكبر ميزانية تضعها الحكومة في السعودية ومصر والإمارات، الآن للحماية الإلكترونية.