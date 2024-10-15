السبت.. مركز دندرة التنموي يُنظم المنتدي الاقتصادي غرب قنا

أعلن مركز دندرة الثقافي التنموي، إقامة منتداه الاقتصادي السنوي 2024، يوم السبت القادم، بقرية دندرة؛ غرب مدينة قنا، تحت عنوان «فن الإدارة المالية للاحتياجات المعيشية».

ويُناقش المنتدي الاقتصادي، فى دورته العاشرة، 4 محاور رئيسية، هي مفهموم الإدارة المالية وأهميتها لتدبير الاحتياجات المالية، التخطيط المالي وإعداد ميزانية، التثقيف المجتمعي ورفع الوعي حول أهمية الإدارة المالية الجيدة لتلبية الاحتياجات المعيشية، وتجارب ونماذج واقعية لفن الممارسة المالية.

ما هو منتدي دندرة الاقتصادي؟

ومنتدي دندرة الاقتصادي يُنظمه مركز دندرة التنموي، وهو مؤسسة أهلية تنموية تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي، ويترأسها الأمير هاشم الدندراوي عميد الأسرة الدندراوية.

ويُقام المنتدي الاقتصادي لمدة يوم واحد، ويحضره ويُحاضر فيه نُخبة من خبراء التنمية والاقتصاد ورجال المال والأعمال؛ بمشاركة مجتمعية لمناقشة موضوعات ذات طابع اقتصادي تنموي لرفع الوعي وطرح حلول تطبيقية لإحداث تنمية متكاملة.

ويُهدف المنتدي إلى إبراز طاقات الجنوب، ربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن فرص عمل، ونشر الثقافة الاقتصادية، وأن يجتمع فى فعالياته القاعدة الشعبية الواسعة والنُخبة المثقفة؛ إنطلاقاً من قناعات المؤسسين للمنتدي بإن المجتمع بكل أطيافه يجب أن يكون شريكاً فاعلا فى إحداث التنمية المستدامة من خلال تحقيق البناء الإنساني.

ويستهدف المنتدي الشباب الباحث عن فرص عمل لمساعدتهم فى تطوير المهارات المهنية واكتشاف الفرص الجديدة فى سوق العمل، والعائلات لدعمهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والمشاركة فى تعزيز الاستقرار المالي للعائلات، كما يستهدف حضور المهتمين بالتنمية المستدامة من منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال.

موضوعات المنتدي السابقة:

وفي دورات أقيمت فى سنوات سابقة، ناقش منتدي دندرة الاقتصادي السنوي، موضوعات متعلقة بمحورية البناء الإنساني فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وهي.. وقتي رأس مالي، الاقتصاد التكاملي، ترشيد الاستهلاك ضرورة معيشية وحاجة كونية، الإخفاق خطوة على طريق النجاح، طاقات الجنوب فرص وتحديات، أخلاقيات العمل، دفع القلة بطرق الأبواب والأخذ بالأسباب، والتحول الرقمي.

أنشطة مركز دندرة التنموي:

وبالإضافة إلى المنتدي الاقتصادي الذي ينظمه مركز دندرة التنموي سنوياً، فإن المركز له أعدة أنشطة متعلقة بالتنمية والثقافة، ومن أبرزها شراكته مع شركة مايكروسوفت؛ لرفع وبناء المهارات الشخصية للشباب مما يساعد فى التأهيل الذاتي لسوق العمل، بالإضافة إلى التدريبات التقنية والبرمجة والبرمجة المتقدمة، وتدريبات اللغة الإنجليزية فى محافظتي قنا والأقصر، من خلال شراكته مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.