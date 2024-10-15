يوم رياضي لذوي القدرات والهمم  بمراكز شباب المنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ يوم رياضي ترفيهي لذوي القدرات و الهمم ، و اخر للشباب بمراكز شباب اسمو العروس ، ودلجا، التابعة لإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان .

والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب، حيث تم تنفيذ يوم رياضي ترفيهي لذوي القدرات والهمم "قادرون بإختلاف"، شارك فيه عدد كبير من أعضاء من ذوي القدرات و الهمم ، وقام الأعضاء بممارسة عدد من الألعاب الرياضية الخفيفة مثل ، كرة القدم ، ارتياد حديقة الطفل ،بعض الفقرات الفنية و الرياضية الخفيفة ، تم تكريم جميع المشاركين في النشاط ، و عددهم 10 أعضاء ، و ذلك بحضور الكابتن أيمن إبراهيم " امين الصندوق " مدير المركز ، مشرف النشاط بمركز شباب اسمو العروس .

و في سياق متصل ، نفذ مركز شباب دلجا بديرمواس ، يوما رياضيا للشباب ، شارك فيه عدد 25 عضو من أعضاء المركز ، تم ممارسة أنشطة رياضية متعددة : كرة القدم ، مصارعة الذراعين ، تنس الطاولة و غيرها من الألعاب ، تم توزيع الجوائز على المتميزين في النشاط ، و ذلك بحضور مدير المركز ، مشرف النشاط الرياضي بمركز شباب دلجا .

ويأتي ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، و الرياضة و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.