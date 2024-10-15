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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينعى طلاب جامعة الجلالة

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين في الخارج

نعى الاتحاد العام للمصريين في الخارج ، طلاب جامعة الجلالة ضحايا حادث أتوبيس طريق الجلالة، والذين لقوا مصرعهم جراء انقلاب الاتوبيس عقب خروجهم من الجامعة في اتجاه «الزعفرانة ـ  السويس».

وتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين ومجلس الادارة والفروع والعاملين بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم.

وتمنى الاتحاد الشفاء العاجل للمصابين المتواجدين بمجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان .

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