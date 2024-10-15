الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الناقلات المدرعة

تسلمت وحدات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة دفعة جديدة من مدرعات "بي إم د – 4 إم" و" بي إم بي – 3" المطورة المزودة بأجهزة الحماية الإضافية.



وبحسب"روسيا اليوم"، تشير أجهزة الحماية الإضافية هي "شبكات" للحماية من الدرونات و"سترات" لزيادة التخفي عن الرادارات والأجهزة الحرارية، وتصنع السترات من مواد غير قابلة للاحتراق.

يذكر أن "بي إم دي – 4 إم" هي عربة إنزال قتالية برمائية تتميز بقدرة عالية على المناورة وأسلحة جيدة، ومزودة بأجهزة تعليق هيدروليكية هوائية تجعل المدرعة تغير الخلوص (المسافة بين قعر المركبة وسطح الطريق) بمقدار 40 سم.

وتنقل "بي إم دي – 4 إم" 5 أفراد، ولديها، شأنها شأن مدرعة "بي إم بي – 3"، أسلحة مختلفة تتوزع داخل برجها القتالي، ومن بينها مدفع عيار 100 ملم الذي يمكن أن يطلق القذائف والصواريخ الموجهة على حد سواء، والمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم والرشاش عيار 7.62 ملم من طراز "بي كا تي". ويعتبر نظام قيادة النيران في مدرعة "بي إم دي – 4 إم" من أفضل الأنظمة في العالم.

أما مدرعة "بي إم بي – 3" فهي تتفوق على جميع مثيلاتها التي يسلمها الناتو لأوكرانيا.

ويحتوي مخزون ذخائرها على 34 قذيفة غير موجهة عيار 100 ملم و4 صواريخ مضادة للدبابات وموجهة بالليزر، فضلا عن 500 قذيفة شديدة الانفجار وخارقة الدروع للمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.