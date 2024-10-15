روسيا تُحرر أكثر من ثلثي أراضي مدينة دزيرجينسك

كشف دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلثي أراضي مدينة دزيرجينسك في الجمهورية قد تم تحريرها بالفعل، وأن القوات الروسية تتقدم وتطرد القوات المسلحة الأوكرانية منها.



وبحسب"سبوتنيك"، قال بوشيلين، "جنودنا يتقدمون خطوة بخطوة في دزيرجينسك، وقد تم بالفعل تحرير أكثر من ثلثي المنطقة بالتأكيد، وربما أكثر من ذلك هذه الليلة.

وأضاف، "القوات تطرد العدو من المباني المتعددة الطوابق بجهود بطولية وهم يتقدمون".

وأشار إلى أن المدنيين لا يزالون في المدينة والكثير منهم لا يرغبون في المغادرة وينتظرون أن تستقر الحياة فيها.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.