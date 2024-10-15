تكافل وكرامة.. شروط صرف المعاش للمستحقين

تكافل وكرامة.. يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024 للمستحقين، اليوم الثلاثاء، وفي السياق يسعى الكثير من المواطنين قبل التقديم على معاش تكافل وكرامة، إلى معرفة الشروط المطلوبة لصرف المعاش بنجاح.

شروط صرف المعاش لمستحقين تكافل وكرامة

وجود صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

توفر صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم كرامة.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر

عدم ملكية عقار بخلاف السكن.

وجود عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

يجب إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق

النقر على استعلام، لتظهر جميع البيانات.