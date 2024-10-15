وزارة العمل تعلن عن أول قائمة تضم 225 فرصة عمل متوفرة في "شركة أسواق تجارية"

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الأن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"، داخل فروع مصر، على مِهن: خدمة عملاء ، ومتلقى طلبات ، وامن إدارى ، وطهي اسماك ، وكاشير ، وخباز بلدى ، وحلوانى شرقى وغربى ، وأمين مخازن ، ومنسق ممرات ، وطباخين ، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 40 سنة ، برواتب تبدأ من 6000 جنيه ،وحتى 9000 جنيه ، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات داخل فروع مصر وخارجها.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من لقاء وزير العمل محمد جبران ، مع وفدِ من إدارة "الشركة"، برئاسة حذيفة القرشي المدير الاقليمي، وحضور: وائل محمد مدير الفروع ، ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية ، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية، والاتفاق على توفير 2000 فرصة عمل على مراحل تزامنا مع توسعات الشركة.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، إنه يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص "أونلاين" من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالى : https://egyres.manpower.gov.eg/Registration/inde، الذي تم إعداده تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران.

وأضافت إن الفرص والأعداد المتاحة هي : 40 فرد أمن ، و30 كاشير ، و10 متخصصين في طهي الأسماك، و 5 خدمة عملاء ، و40 متلقى طلبات ، و15 خباز بلدى ، و 10 حلوانى شرقى وغربى ، و 15 أمين مخازن ، و50 منسق ممرات ، و10 طباخ.