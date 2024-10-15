بالخطوات .. كيف يمكن تربية كلب وقطة في نفس المنزل

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يخططون لإحضار كلب إلى منزلهم مع قططهم يجب أن يفكروا في السماح لهما بالتعود على بعضهما البعض تدريجياً بدلاً من خلط الاثنين على الفور.

وبحسب صحيفة "اندبيدنت" البريطانية، أشارت الأبحاث إلى أن مفتاح منع حيواناتك الأليفة من القتال مثل القطط والكلاب قد يكمن في كيفية تقديمهم لبعضهم البعض لأول مرة.

توصلت دراسة جديدة إلى أن عوامل مثل سرعة تقديم الجرو وعمره يمكن أن تؤثر على سلوكه تجاه القطط المنزلية.

وجدت الأبحاث أن حوالي خمس (20.1%) من أصحاب الحيوانات الأليفة يقدمون جروهم الجديد لقططهم الحالية على الفور، وحوالي 18.9% يفعلون ذلك في أقل من ساعتين.

ومع ذلك، فإن التعارف التدريجي بين الجراء والقطط يزيد بشكل كبير من احتمالية توافقهم.

وبحسب النتائج، فإن الجراء التي يتم تقديمها للقطط لأكثر من يوم واحد - وخاصة تلك التي يقل عمرها عن 12 أسبوعًا - تكون أكثر هدوءًا وودية، مما قد يساعد في تكوين علاقة أكثر انسجامًا.

وقالت الدكتورة راشيل كيسي هي طبيبة بيطرية وباحثة ومتخصصة في سلوكيات الطب البيطري ومديرة الاستراتيجية والتحول في Dogs Trustلوكالة الأنباء الفلسطينية: "النصيحة هي أن يتم ذلك تدريجيا حقا".

وأضافت: "في عالم مثالي، ما تريد فعله هو وضع القطة في موقف يسمح لها بالهرب، ويمكنها الخروج من الطريق، لذلك ربما مكان مرتفع يمكن للقطة الذهاب إليه حتى لا تشعر بالتهديد من الجرو وما تحتاج حقًا إلى تعليمه للجرو هو أن يكون هادئًا في وجود القطة.

وأردفت: "لذا، عليك أن تقوم بتقديمهم في وقت ومكان حيث يجلس الجميع، ويكون هادئًا للغاية، ومن المحتمل أن يكون الجرو مقيدًا وتشتيت انتباهه بشيء ما، لذا فأنت تقوم بهذا التعريف تدريجيًا."

وأضافت أن الغالبية العظمى من الكلاب أظهرت سلوكيات "غير مرغوب فيها" عند التعرف على قطة لأول مرة، بما في ذلك العدوانية، أو مطاردة القطة، أو اللعب مع القطة عندما لا تريد اللعب.

وقال الدكتور كيسي: "العوامل التي كانت مهمة حقًا في ما إذا كانت الجراء تظهر نوع السلوك الذي تريده - نوع السلوك الهادئ والمريح - كانت التقديم التدريجي، ولكن أيضًا إذا كانوا أصغر سنًا لذا، إذا كانت الجراء أصغر من 12 أسبوعًا من العمر، فمن المرجح أن تكون هادئة ومسترخية."