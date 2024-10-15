تامر هجرس عن زوجته: "الراجل اللي مش بيحب يتكلم عن مراته عنده نقص"

تحدث الفنان تامر هجرس خلال لقائه في برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2" ،عن مدى حبه لزوجته وعلاقتهما القوية، ومسانداتها له فى أوقاته الصعبة.

تامر هجرس: لازم الراجل يفتخر بزوجته علشان هي ست حلوة



قال الفنان تامر هجرس إنه يفتخر بزوجته ميرال ويحبها كثيراً ويكن لها المحبة أمام العلن، وأنه مر بوقت صعب للغاية ووقفت بجواره خلال أزمته في مرضه.

وتابع تامر هجرس: "الراجل اللي مش بيحب يتكلم عن مراته بيبقى عنده نقص في حياته أو محتاج يشتهر شوية، إحنا دورنا كشخصية عامة مهم أني أدي الحاجات الإيجابية وأني أقول أن مراتي ست حلوة وجميلة وجدعه ووقفت جنبي".

وأوضح تامر هجرس، أنه لم يصرح بأنه يفتخر بأن الرجال تعاكس زوجته كونها جميلة للغاية، ولكنه قال إن أي رجل يجب أن يفتخر بأن زوجته جميلة ويضعها في مكانة مختلفة ولابد أن يحترمها أمام الجميع ويعلو من شأنها، كونها تسانده خلال مشواره وتقف معه في أزمته.



وأردف تامر هجرس :"أنا بضايق من صحابي لما بيكونوا عنده ولد والواد ده بيفتخر أنه مصاحب اتنين.. يمكن أنت بتحترم المرأة بس الولد ده عنده 16 سنة وأنت كده بتربي فيه حاجه ودي حاجه غلط، ومهم جدا لما نحب المرآة نحبها زي ما هي ويقولها متخرجيش ومتلبسيش ده ويخنقها رغم أنه حبها زي ما هي".

يذكر أن تامر هجرس عرض له مؤخرا فيلم "جوازة توكسيك"، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيو سينشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير.