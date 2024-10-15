وكيل صحة الشرقية يوجه بزيادة عدد الأطباء باستقبال مستشفى ديرب نجم

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالشرقية، بالمرور المسائي المفاجئ على مستشفي ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتابع الخدمة المقدمة لحالات الطوارئ، متفقداً غرف الإنعاش القلبي الرئوي، والغرز والملاحظة، موجهاً بزيادة عدد الأطباء بالاستقبال.

كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتلاحظ وجود نقص في صنف من الأدوية، ووجه وكيل الوزارة بتوفيره على الفور من الصيدلية الرئيسية.

كما تفقد الدكتور هاني جميعة وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لعدد ١٦ سرير وبها ١٣ مريض، وقام بمتابعة الملفات الطبية للمرضى.

واستمع من الطبيب المعالج عن حالة كل مريض، مؤكداً أهمية استكمال الملف الطبي، وموجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما قام بالمرور على وحدة العناية المركزة للأطفال، والتي تسع لعدد ١٦ سرير وبها ٩ حالات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية واستكمال العروض والفحوصات اللازمة للأطفال، كما تفقد الأقسام الداخلية وحرص على الاستماع إلى المرضى بقسمي الباطنة والجراحة، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

كما تفقد "جميعة" قسم الأورام، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، متفقداً غرف تحضير العلاج بالقسم، كما تفقد قسم الحضانات، وتم التأكد من انتظام عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

وأطمان من مدير المستشفى والذي حضر أثناء الزيارة على انتظام العمل بوحدة التصلب المتعدد MS بالمستشفى، وتوافر العلاج اللازم للمرضى.