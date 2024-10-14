طيران الخليج تكرم السفيرة فوزية زينل خلال احتفالية مرور 50 عامًا على إطلاق الرحلات بين مصر والبحرين

إحتفلت شركة طيران الخليج التابعة لدولة البحرين، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على تشغيل أول خط ملاحي جوي مباشرة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، للناقلة الوطنية لمملكة البحرين «طيران الخليج»، وذلك برعاية وحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، واللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسفير القطري بالقاهرة ولفيف من كبريات شركات السياحة ووكلاء السياحة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة .



هذا وقد كرمت شركة طيران البحرين على هامش الحفل السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وكذلك تكريم مجموعة من الشركاء والرعاه المتعاونين مع طيران الخليج.



وفي هذا، قالت جوانا باترسون، المدير الإقليمي لمبيعات شركة طيران الخليج بمنطقة الشرق الأوسط: إن العلاقات بين البلدين مصر والبحرين تتسم بأنها تاريخية وممتدة، وهذا ما ساعد في زيادة التعاون بين شركة طيران الخليج والشركات المصرية لمدة 500عام ولهذا نحتفل اليوم بهذا التعاون الكبير.



وأضافت باتريسون، أن شركة طيران الخليج تعد من أوائل شركات الطيران الخليجية والتي يقارب عمرها 75 عامًا، ما يجعلها أقدم وأعرق شركات الطيران الخليجية، مشيرًة إلى أن شركة طيران الخليج لديها علاقات كثيرة ومتشعبة مع شركات عربية ومصرية مثل شركات الطيران المدني والمطارات وشركات السياحة أيضاً.



ومن جانبه، قال خالد خمدان، المدير الإقليمي لشركة طيران الخليج في مصر: «إن الشركة تعد من أولى شركات الطيران التجارية في المنطقة العربية، وقد حصلت الشركة على جائزة أفضل الشركات العاملة في مجال الطيران المدني عام 2202.



ومن جانبه قال عمر شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة إمبريال ترافل سنتر الوكيل العام لطيران الخليج منذ 50 سنة، والتي تعد إحدى كبريات الوكالة السياحية داخل مصر، أن شركة طيران الخليج كانت دائمًا ولازالت سباقة ورائدة، وكانت بمثابة المحطة الأولى والمحور الرئيسي التي عن طريقها جاءت بإستثمارات تجارية خليجية إلى مصر، حيث إستطاعت الشركة إن تكون إتحاد مع 4 دول خليجية وهذا السبب الرئيسي في انطلاقتها إلى أنحاء دول العالم خلال السنوات الماضية، ومنافستها بقوة داخل سوق النقل الجوي العالمي.



وأشادر رئيس مجلس إدارة شركة إمبريال ترافل سنتر الوكيل العام لطيران الخليج منذ 50 سنة، بالدور الكبير الذي تقوم وزارة الطيران المدني على تدعيم الحركة السياحية الوافدة إلى منظومة المطارات المصرري، عبر الإستمرار في علميات التطوير والتحديث لشبكة المطارات، لتصبح فخرًا للشعب المصري أمام السياحية الدولية، مما سيكون له دور محوري كبير في زيادة الموارد الإقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.



وفس نفس السياق، صرحت داليا إسلام مجلس إدارة شركة إمبريال ترافل سنتر الوكيل العام لطيران الخليج منذ 50 سنة:« إن الاحتفال اليوم بمرور 50 عام على وجود طيران الخليج في مصر، إنما يأتي تتويجًا للشراكة الحقيقية والراسخة مع طيران الخليج والتي تعد أحد الشركات الرائدة في مجال الطيران المدني والتجاري على حد سواء».



جدير بالذكر أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى مرور 50 عاماً على تشغيل أول خط ملاحي جوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج، وذلك برعاية وحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ولفيف من الدبلوماسيين ورموز العمل الوطني وصحفيون وإعلاميون وممثلي كبرى شركات السياحة المصريين والعرب.